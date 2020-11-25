У острова Хортица провели подводную археологическую операцию – со дна Днепра подняли артиллерийский лафет XVII-XVIII века, пишет ВВС Украина.

Лафет – это часть артиллерийской системы, на которой закрепляется ствол пушки.

Его нашел в Днепре в районе села Беленькое Запорожской области гидроархеолог, руководитель отдела реставрации с заповедника «Хортица» Валерий Нефедов.

Два дня водолазы с ГосЧС и с заповедника работали на глубине 10 метров, чтобы поднять исторический артефакт.

Экспедицию профинансировал завод «Запорожсталь».

Найденный артиллерийский лафет – это кованый железом деревянный каркас, предназначенный для закрепления ствола пушки весом около 2-3 тонн.

Историки предполагают, что лафет служил опорой для мощной пушки.

«Такой лафет с установленной на нем мощной осадной пушкой, вероятно калибром до 32 фунтов, использовался для штурма крепостей и городов. Подобные находки не известны в пределах Украины», - рассказывает Нефедов.

Его длина - 4,4 м, ширина - 2,3 м. На корпусе есть различные оковки, тормозные элементы для наведения оружия.

За всю историю исследований Хортицы не находили таких артефактов.

Теперь находку отреставрируют.