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Служба безопасности Украины разоблачили бывшего участника террористической организации «ЛНР», который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине.

Как сообщил пресс-центр ведомства, в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен «командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова». Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность «разведчик-снайпер». С августа 2015 по июль 2016 в составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины в районе города Золотое.

Уволившись со «службы» в боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование проводят следователи СБ Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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