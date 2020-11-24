На днях Chainalysis - крупнейшая компания по аналитике блокчейна опубликовала информацию, по признанию ее мировым лидером в рейтинге Global Crypto Adoption Index 2020. Это означает, что легализация использования криптовалют становится все больше нужной, ведь это будет иметь значительное влияние на финансовый рынок страны. Правительство Украины сделало первые шаги для легализации еще в 2014 году, однако это не внесло кардинальных изменений относительно положения криптовалюта в экономике.

После этого, парламент продолжил двигаться в данном направлении в 2019 году, когда было принято законопроект о внедрении группы которая занималась разработкой финансовых стандартов борьбы с отмыванием денег, а также финансовым терроризмом. Важно то, что цифровые активы также нашли свое место среди стандартов. На сегодняшний день, управление снова работает над проектом по легализации обменников криптовалюты, который кажется принесет успех.

Национальный банк Украины заявил, что к 2025 году, криптовалюта станет официальной и будет иметь законное основание. Более того, это даст возможность владельцам свободно работать с ними, обмениваться и открывать счета, развивая данный сектор и привлекая больше людей к нему. Однако, цифровые активы не будут использоваться в качестве способа оплаты товара, а только как возможность поручения на то или иное имущество.

Главным в иерархии будет Министерство цифровой трансформации, которое будет делегировать всю деятельность. Разработчики позаботились и о том, когда будут подозрения о мошенничестве. В таком случае, дело в свои руки будет брать аналитическая фирма Crystal Blockchain BV, разработана Bitfury Group.

В законопроекте также говорится о системе безопасности. За это будут отвечать органы безопасности, Комиссии фондового рынка и государственные органы, которые тоже будут иметь свой голос в этом деле.

Наиболее интересные проекты будут связаны с облигациями. Поскольку Украина активно занимается выпуском государственных облигаций, большое количество брокеров и банков продают их своим клиентам в качестве альтернативы депозитам – главному инвестиционному инструменту, доступному для украинцев. В таком случае, НБУ будет также иметь свое место в этой сфере, так как считается представителем ценных документов

Такой быстрый и уверенное движение вперед наводит на мысль что успех уже очень близко, так как законопроект представляет действительно четкие действия и обязанности каждого кто связан с ним. Более того, есть еще один грандиозный проект, о создании оцифрованной валюты, которая получит название е-гривня, и при помощи нее мы уже сможем проводить не только транзакции, но и оплату.