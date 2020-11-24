Станция столичного метро «Крещатик» возобновила работу после проверки сотрудниками взрвотехнических служб, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
«Станция «Крещатик» проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве из-за сообщения о минировании станция метро «Крещатик» и пересадка были закрыты на вход и выход.
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