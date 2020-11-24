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В Офисе генерального прокурора рассматривают возможность использования нового инструмента расследования военных преступлений – мобильные группы. Об этом в в интервью ZN.UA заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Мы планируем запустить новый инструмент — мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории», - рассказал он

Он уточнил: речь идет о территориях, освобожденных в 2014–2015 годах (Мариуполь, Счастье, Славянск, Краматорск, Бахмут, Торецк, Авдеевка, Красногоровка, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Константиновка, Дружковка, Лиман и др. – Ред.).

Несмотря на то, что прошло более пяти лет, на месте событий все еще могут оставаться доказательства, имеющие значение для расследований, там же могут проживать свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий.

«Рассматриваем вариант создания шести таких групп сроком действия на полгода и разделением их работы по территориальному принципу. Например, одна группа — Авдеевка-Красногоровка-Марьинка Донецкой области, вторая — Мариуполь и т.д.», - пояснил он.

В состав таких миссий по установлению фактов должны входить прокурор и следователь, а в отдельных случаях и эксперты — судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны, считает  Мамедов.

По его словам, правоохранители продолжают поиск путей усовершенствования методики расследования, ее активизации и поиска новых доказательств, поскольку последствия вооруженного конфликта обязывают находить новые инструменты.

«Опять же, обратившись к международному опыту и проаудировав наши дела, мы вышли на ряд проблем. Например, не всегда оперативно фиксировались факты по горячим следам, и не было стандарта правовой оценки преступлений, в том числе для возможности рассмотрения кейсов в международных инстанциях», - добавил заместитель генпрокурора.
ForUm

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