Украинка Анастасия Волкова вошла в перечень 100 наиболее влиятельных и вдохновляющих женщин года женщин года по версии BBC.

Она является основательницей стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира.

Сервис работает по подписке и помогает фермерам получать различные данные о состоянии их урожая.

Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем.

Пользователь, например, может получить подсказки и рекомендации по поливу, использованию удобрений, потенциальной доходности его поля и тому подобное.

Система позволяет выявить потенциальные проблемы с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом, уверяют в Flurosat.

Flurosat частично создается в Украине – здесь работает команда разработчиков проекту.

Сама же Анастасия Волкова после того, как получила первое высшее образование в Национальном авиационном университете в Киеве, впоследствии получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, а в 2015 году переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой.

В 2018 году она защитила докторскую диссертацию в местном Сиднейском университете, а впоследствии основала Flurosat.

Сейчас услугами сервиса пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.