Легендарный американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, 54-летний Майк Тайсон, которому 28 ноября предстоит поединок против Роя Джонса, рассказал, через что прошел ради возвращения в ринг.

По словам боксера, перед своим «камбэком» он с помощью веганской диеты и усердных тренировок сбросил около 45 килограммов, сообщает Klitschko-brothers.com.

«Было очень тяжело набирать форму, но только по одной конкретной причине: мне пришлось сбросить 100 фунтов (45,4 кг). А так я всегда делал это на протяжении своей карьеры, — отметил Тайсон. — Как я сбросил этот вес? Во-первых, стал веганом. Моя жена сказала мне встать на беговую дорожку. Я начинал бегать по 15 минут, а закончилось все тем, что я проводил на беговой дорожке по два часа. Я продолжал ходить в зал и следил за своей диетой».

8-раундовый бой Тайсон - Джонс должен состояться 28 ноября в Лос-Анджелесе.

Фото: klitschko-brothers.com.