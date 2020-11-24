Украинские правоохранители расследуют свыше 20 тысяч уголовных правонарушений более чем в пяти тысячах производств – это все преступления, связанные с вооруженным конфликтом. Об этом рассказал в интервью ZN.UA заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов

По его словам, в них фигурирует почти девять с половиной тысяч человек. Из них – сотни граждан РФ, в том числе высшее политическое и военное руководство страны-агрессора.

«Речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности Украины, общественного порядка, о нарушениях международного гуманитарного права, а если говорить более корректно, то о военных преступлениях и преступлениях против человечности. И там нет никакого различия: гражданин РФ, Украины или другого государства», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, сколько человек должны быть привлечены к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время российско-украинского конфликта, сколько в Крыму, сколько в Донбассе, сколько из них граждан России и сколько – Украины, Мамедов отметил: «В настоящее время достаточно сложно говорить о том, сколько именно людей должны быть привлечены к ответственности по определенным причинам».

В качестве примера он приводит ситуацию в аннексированном Крыму, где Россия принудительно призывала и продолжает призывать граждан Украины в ряды своих Вооруженных сил.

С начала оккупации по февраль 2020 года страна-агрессор провела 11 призывных кампаний, во время которых, по меньшей мере, 25 тысяч мужчин вынуждены были идти служить. Но такие украинцы – не преступники, а жертвы военных преступлений и могут рассчитывать на защиту Украины, подчеркнул заместитель генерального прокурора.

«Но если вы хотите цифр, то сегодня потенциально статус военного преступника только по событиям в Донбассе могут получить более сотни человек. Это те люди, против которых ведется расследование, часть уже имеет обоснованные подозрения. В этом году только на уровне Департамента надзора за преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта прокурорами объявлено подозрение 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта. Это участники незаконных формирований, нарушившие законы и обычаи ведения войны, и сотрудники спецслужб РФ, склоняющие граждан Украины к госизмене», - добавил он.

Чтобы было проще представить себе масштаб преступлений этих людей, Мамедов рассказал об одном из подозреваемых. Это «руководитель» незаконного военного формирования, который в июне 2014 года с вооруженной группой лиц захватил завод «Изоляция» в Донецке и превратил арт-объект и культурный центр в одну из наиболее страшных тюрем и мест пыток.

Еще около 230 человек – это люди, совершившие тяжкое преступление – развязывание и ведение агрессивной войны.