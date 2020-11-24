Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от снятия ограничений на время рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, передает DW.

«Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений», - сказал Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

По его словам, правительства должны понимать, что они могут только прогнозировать риски. Нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней праздника без ограничений не приведут к ухудшению ситуации, сказал Райан.

При этом он признал, что сохранение жестких ограничений на Рождество может тоже привести к негативным последствиям. «Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к «усталости от ограничительных мер» и, возможно, последующему протесту против них», - сказал представитель ВОЗ.