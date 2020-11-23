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Спад промышленного производства в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении – к октябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 4,4% в сентябре, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины,

 

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в октябре в годовом выражении упало на 3,9%.


По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в октябре выросло на 5,8% без учета корректировки на эффект календарных дней и сократилось на 0,5% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре этого года падение производства по сравнению с октябрем 2019 года составило 2,5%, в перерабатывающей промышленности – 6,6%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,8%.

В разрезе основных промышленных групп: годовое падение производства по товарам промежуточного потребления составило 1,2%, по инвестиционным товарам – 19,3%, по потребительским товарам краткосрочного использования – 6,1%, по энергии – 3,4%.

По потребительским товарам длительного использования наблюдался рост производства в 5,4%.

В разрезе основных промышленных групп во состоянию на 22 октября 2020 года: годовое падение производства по товарам промежуточного потребления составило 1,4%, по инвестиционным товарам – 19,5%, по потребительским товарам краткосрочного использования – 5,8%, по энергии – 1,3%.

По потребительским товарам длительного использования наблюдался рост производства в 4,5%.
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