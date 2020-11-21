В ВСУ COVID-19 болеют 2757 человек, накануне выявлено 264 новых случая. Об этом сообщила пресс-служба Командования Медсил ВСУ в субботу, 21 ноября.

Всего с начала пандемии выздоровели - 6096 человек, летальных случаев - 25. На изоляции, в том числе на самоизоляции находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 68 человек.

Накануне в медучреждения был госпитализирован 41 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. При этом на лечении дома под наблюдением медслужбы находятся 223 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Военные медики подчеркнули, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 580 человек, зафиксировано 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели.