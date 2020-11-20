также в разделеМир
ЕС может заплатить за вакцину от коронавируса более $10 миллиардов
Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 4
Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19 24
Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена 15
В мире зафиксировано 57,2 миллиона случаев COVID-19 7
ВОЗ: В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек 9
Беларусь: Милиционер, разбивший дверь в кафе с демонстрантами, стал замглавы МВД 14
ВОЗ: Если маски будут носить 95% людей, необходимости в карантинах не будет 13
ВОЗ: На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины от COVID-19 22
КГБ Беларуси внес создателей телеграм-канала NEXTA в список террористов 9
Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа 28
Великобритания запретила продажи бензиновых и дизельных авто с 2030 года 11
Датский министр подал в отставку из-за массового уничтожения норок 14
Pfizer и BionTech заявили о 95% эффективности своей вакцины от COVID-19 14
В Польше – рекорд смертей от COVID-19: 603 за сутки 24
В США разрешили использовать «домашней» COVID-тест 24
В мире за неделю коронавирус унес жизни 60 тысяч человек 10
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Нагорный Карабах 65

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила условную рекомендацию не использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19 в больницах, передает УНИАН.

В заявлении говорится, что его эффективность еще не доказана. В частности, ВОЗ не рекомендует использовать препарат «независимо от тяжести заболевания, поскольку в настоящее время нет доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие показатели у этих пациентов», отмечается в сообщении. К такому выводу пришла международная группа экспертов.

«Данные говорят о том, что значимого влияния на смертность, необходимость в искусственной вентиляции легких, время клинического улучшения (состояния.— Ред.) и другие важные для пациента показатели нет»,— говорится в заявлении.

ВОЗ уже отмечала, что ремдесивир полностью не доказал свою полезность. Ремдесивир, к примеру, принимал президент США Дональд Трамп, и в США его одобрили для лечения других пациентов.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
8
Теги