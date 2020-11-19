Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову способствовать работе нардепов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки авто на еврономерах.

Об этом он заявил, отвечая на петицию «Выполнить обещание, данное своим избирателям и избирателям политической партии «Слуга народа» относительно решения вопроса доступной растаможки и нахождения на территории Украины автомобиля европейской регистрации», размещенной на веб-сайте ОП 07.09.2020 гражданином И.В.Казачуком.

«9 ноября состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором был рассмотрен ряд зарегистрированных в Раде законопроектов об изменениях в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств. Среди проектов законов, которые рассматривались, - проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога» (рег. № 3704) и проект Закона Украины «О внесении изменений в раздел ХХ« Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украина по ввозу транспортных средств на таможенную территорию Украины »(№ 3706)», - говорится в ответе.

По результатам проведенного обсуждения Комитетом принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя председателя комитета Ковальчука с привлечением к ее работе представителей Кабинета Министров Украины.

Для ускорения решения проблемной ситуации Зеленский обратился к Разумкову.