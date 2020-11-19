По ходатайству Волновахской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога жителю г. Курахово, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

18 ноября 2020 40-летний житель Курахово, который по предварительным данным имеет психические расстройства, находясь в собственной квартире наедине с 3-летней дочерью, нанес ей несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок скончался на месте.

О страшной трагедии сообщила мать девочки, которой в это время дома не было. На место происшествия выехали правоохранители, которые задержали мужчину.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальное наказание по указанной статье - пожизненное лишение свободы.