Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной», который состоится 24-го ноября в Киеве на НСК «Олимпийский», пройдет без зрителей, сообщила пресс-служба клуба.

«Все объявления о продаже билетов, организации туристических поездок на матч и т.д. является мошенничеством и обманом. Будьте бдительны, не покупайте билеты у коварных обманщиков, ведь они поддельные. ФК «Динамо» (Киев) реализацией билетов не занимается», - говорится в сообщении.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч «Динамо» - «Барселона». Поэтому по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион не будут допускаться.