В Польше за прошедшие сутки, 17 ноября, зафиксировано 19 883 новых случая инфицирования коронавирусом.

Умерли 603 человека, что является самым высоким суточным показателем смертности с начала пандемии, сообщил Минздрав страны.

Так, непосредственно от COVID-19 умерли 112 человек, а 491 человек – от других болезней, осложненных в результате коронавируса.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет свыше 770 тыс., более 11,4 тыс. умерли.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 772 823 случая инфицирования, умер 11 451 человек, выздоровели 342 883 человека.