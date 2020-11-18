Министерство цифровой трансформации инициирует реформу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, по инициативе Минцифры будет оптимизирована структура и создана стратегия национальной безопасности. Будет внедрен эффективный менеджмент Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Планы на 2021-2024:

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- развитие систем специальной связи;

- оптимизация задач, функций, организационных структур;

- поддержка производства средств защиты информации;

- имплементация национальных стандартов криптографической.

«Готовим специальные программы противодействия техническим разведкам, модернизацию системы правительственной связи, совершенствование правовых основ и системы подготовки кадров», – подчеркнул Федоров.