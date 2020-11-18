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Посягающие на церковное единство совершают преступление против Бога.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Разрушение церковного мира и единства, сплоченное благодатью Святого Духа ‒ ни с чем не сравнимое величайшее зло.  Любой другой грех наносит вред самому грешнику или тому, на кого этот грех направлен, но церковному единству никак не угрожает и не в состоянии пошатнуть церковный мир. А вот посягающие на братское единство совершают тяжкое преступление не только против людей, но и против Церкви, Бога», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что предав брата, никто не сможет быть счастливым.

«Не будет радости у предателя никогда, как бы он себя ни уговаривал и ни обманывал. Сейчас враг рода человеческого ранит и рвет Церковь Христову руками своих служителей, сознательных или нет ‒ время покажет. Но пусть они не мнят себя неприкасаемыми. Человеконенавистник, отец лжи никогда не платит добром за оказанные ему услуги, и те, кто предал, будут поглощены своим же, по факту, покровителем», - подчеркнул управделами УПЦ.

Архиерей объяснил, что действия врагов Церкви обязательно приводят к разрушению их самих.

«По плодам узнаем учеников Христовых: любовь и мир царят между ними.  По плодам узнаем мы и врагов. Раскол, распри, разделения ‒ не от Бога. Те, кто сеет раскол в доме другого, пожнут раскол у себя. Этот закон такой же основополагающий, как в материальном мире закон тяготения. Неужели непонятно и неочевидно, что стоит за лозунгами, словами и делами тех, кто верховодит разрушительными движениями и процессами? Разрушение их самих. Полбеды, если люди не ведают, что творят, искренне заблуждаются. Горе тем, кто сознательно встал на путь борьбы с Церковью Христовой», - отметил владыка.

Митрополит Антоний призвал всей жизнью готовиться ко встрече с Христом, «жить по совести и твердо помнить, что Господь своих не оставит и не посрамит. Никогда».

 
ForUm

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