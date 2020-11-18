также в разделеОбщество
Украина предложила в ТКГ провести обмен пленными до 24 декабря
Украина – в тройке лидеров по числу жалоб на нее в ЕСПЧ 5
Украина пока не планирует закрывать границу 22
В Украине за сутки выявили 12 496 новых случаев коронавируса 30
США помогут Украине получить вакцину от COVID-19 15
17 ноября. Картина дня 24
Следователи допросили Балуха по делу о его избиении 13
Одного из руководителей налоговой Харьковщины поймали на вятке 14
СБУ заблокировала печать и вывоз из Украины экстремистской литературы 13
Укрзализныця планирует вернуть питание в поездах 14
ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения КСУ 43
Пограничник и лесничий организовали контрабанду табака 10
Степанов объяснил, что делать больным COVID-19, не имеющим семейного врача 34
На еще 44 российских самолета наложен арест за полеты в Крым 53
Нардеп Гео Лерос отдохнул в Египте в компании криминальных авторитетов 47
Скончался режиссер Роман Виктюк 15
В Украине потребление антибиотиков выросло в 40 раз 8
Руководителя облуправления Укртрансбезопасности задержали на взятке 10

В Одесской области задержали партию южноамериканского кокаина. Брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спецоперацию по прекращению контрабандного перемещения кокаина провели оперативные сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту «Южный». Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам «черного рынка» составляет 4 млн долларов США.

Стоит заметить, что с начала этого года в морских портах сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги