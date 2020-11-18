В Одесской области задержали партию южноамериканского кокаина. Брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спецоперацию по прекращению контрабандного перемещения кокаина провели оперативные сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту «Южный». Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам «черного рынка» составляет 4 млн долларов США.

Стоит заметить, что с начала этого года в морских портах сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.