также в разделеЭкономика
Правительство назначило Рябикина главой Гостаможслужбы 11
Кабмин одобрил введение накопительной пенсионной системы 10
В этом году сильнее всего сократилась торговля Украины с ЕС 13
Укравтодор: В 2020 году построено дорог больше, чем в любой год за время независимости 11
Зеленский: Все структурные маяки для пересмотра программы МВФ выполнены 25
Шмыгаль объяснил, почему деньги из COVID-фонда пошли на дороги 33
ВР провалила отсрочку кассовых аппаратов для «упрощенцев» 36
Помощь бизнесу: Карантин выходного дня признают форс-мажором 88
В Украине замедлилось падение ВВП 9
Минэнергетики хочет пересмотреть нормы потребления газа населением 22
Укрпочта привлечет крупный кредит у ЕБРР 11
В Украине могут повысить тарифы на распределение газа 27
Украина заработала на торговле услугами больше, чем в прошлом году 10
Дефицит внешней торговли товарами достиг почти 3 миллиардов 16
Глава НБУ обещает не включать печатный станок 17
ООН: Украине грозит худшая рецессия за десятилетие 53
Глава НБУ назвал условия приезда миссии МВФ в Украину 40
Россия закрывает торговые представительства в Украине и Литве 37

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 ноября привлекло в государственный бюджет 2,5 млрд грн, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Минфина.

Средства в гривне получены в результате продажи двух пакетов гривневых облигаций на сумму 298,6 млн грн и 75,3 млн грн, сроком обращения 343 и 1078 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,5% и 11,1% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 75,9 млн долл. сроком обращения 442 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 3,77%.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 2,1 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги