Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 ноября привлекло в государственный бюджет 2,5 млрд грн, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Минфина.

Средства в гривне получены в результате продажи двух пакетов гривневых облигаций на сумму 298,6 млн грн и 75,3 млн грн, сроком обращения 343 и 1078 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,5% и 11,1% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 75,9 млн долл. сроком обращения 442 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 3,77%.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 2,1 млрд грн.