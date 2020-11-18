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За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
ForUm

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