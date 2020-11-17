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Сейчас в Украине почти 60 автоматических станций пробподготовки для экстракции РНК, тогда как в начале пандемии была только одна. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 17 ноября.

Он добавил, что к концу года таких станций будет 68.

Глава правительства подчеркнул, что работа по повышению способности медицинской системы ведется ежедневно.

«В середине апреля, то есть ровно 7 месяцев назад, количество ПЦР-тестов было 3,5 тысячи в день. Сейчас мы выходим на уровень 50 тыс. в день. До конца года поставлена ​​задача профильному министерству - выйти на 75 тыс. в день. ИФА-тестов в апреле делали ноль. Сейчас 20-30 тысяч ежедневно», - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, фактически с нуля была восстановлена ​​работа государственных лабораторий. В общем лаборатории за это время профинансировано на 1 млрд грн. Для их работников установлены дополнительные выплаты.

«В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12500 коек. Сейчас их количество – 54 тысячи. И каждую неделю правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется», - отметил глава правительства.

Как подчеркнул Шмыгаль, сейчас в Украине задействовано около 700 аппаратов ИВЛ, тогда как в больницах размещено почти 5000 аппаратов.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что главная задача сейчас – это обеспечение больниц кислородом. «Фактически 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику», - отметил Шмыгаль.
ForUm

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