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Средства, которые были выделены из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог, призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте 17 ноября, передает Укринформ.

«Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине», - пояснил он.

По его словам, привлечение дополнительных средств на строительство дорог позволило создать дополнительные рабочие места и наполнило бюджет за счет уплаты налогов.

Правительство в июле выделило Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) 35 млрд гривен из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт 1459 километров дорог государственного значения.

Порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 был утвержден правительством 22 апреля. Размер Фонда составляет 66 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.
ForUm

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