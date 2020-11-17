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Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника управления патрульной полиции в Полтавской области.

Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный, управляя служебным автомобилем «Skoda Rapid», совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи.

Следователи ГБР осуществили неотложный выезд на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, назначен ряд специальных экспертиз.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
ForUm

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