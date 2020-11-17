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За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово, говорится в сводке ООС.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
ForUm

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