За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово, говорится в сводке ООС.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.