По представлению СБУ российского актера Павла Трубинера включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщила пресс-служба Минкультуры.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

26 октября 2020 в Министерство поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера.

Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября № 2306 российского актера внесли в перечень.

«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено», - подчеркнули в ведомстве.