Президент Украины Владимир Зеленский запустил международный флешмоб видеопоздравлений по случаю 75-летия ЮНЕСКО, целью которого является привлечение внимания к деятельности организации и поддержать ее ценности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

В поздравлении глава государства отметил, что организация ЮНЕСКО возникла сразу после окончания наиболее сокрушительной войны в истории человечества и была направлена ​​на укоренение идеи защиты мира.

«Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы имели огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу. Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО. ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите мирового наследия, чтобы мы могли передать ее следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень Всемирного наследия», - подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что этот список будет увеличиваться.

Международный флэшмоб видеопоздравлений инициирован при участии Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Украине.

Украина приглашает все страны-члены ЮНЕСКО поддержать флешмоб и публиковать на официальных каналах и в социальных сетях видеоролики о значении организации для каждого государства.

Украинское видеопоздравление демонстрирует все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перечень украинского материального наследия отнесены Софийский собор, Киево-Печерская лавра, Резиденция митрополитов Буковины и Далмации (Черновцы), ансамбль исторического центра Львова и ансамбль собора Св. Юра, геодезическая Дуга Струве, деревянные церкви Карпатского региона в Украине и Польше, древний город Херсонес Таврический и его хора, буковые леса и древние леса Карпат. Нематериальное наследие – традиция косовской расписной керамики, казацкие песни Днепропетровщины, Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций в области образования, науки и культуры. Устав ЮНЕСКО был подписан 16 ноября 1945 года. Украина присоединилась к организации в 1954-м и с тех пор активно участвует в ее деятельности.