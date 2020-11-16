также в разделеПолитика
ОП: Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство 10
Разумков хочет создать рабочую группу по урегулированию конституционного кризиса 7
Зеленский считает карантин выходного дня «правильным шагом» 10
Шмыгаль обещает эффект от карантина выходного дня через 2-3 недели 108
Раду впервые в истории временно возглавит женщина 35
Медведчук: Власть должна выполнить решение КСУ и законным путем изменить антикоррупционное законодательство 19
Чаплыга: В вопросе вакцины Украина – в более выгодной позиции, потому что Медведчук договорился с Путиным 64
Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах 17
Степанов: Хочу пройти COVID-19, как обычный пациент 15
В Одессе зафиксировали ряд нарушений во время голосования на выборах мэра 7
Полиция оштрафовала спортклуб Порошенко 26
Медведчук и Кузьмин требуют от САП расследовать масштабное хищение средств из коронавирусного фонда 63
На следующей неделе ВРУ рассмотрит законопроект о референдуме 9
Зеленский записал второй видеоблог из Феофании 28
Степанов заразился коронавирусом 63
Полиция завела больше тысячи дел по местным выборам 10
Медведчук: Власть собирается расправляться с инакомыслящими путем создания «концлагерей» 69
Эстония намерена присоединиться к Крымской платформе 75

Президент Украины Владимир Зеленский запустил международный флешмоб видеопоздравлений по случаю 75-летия ЮНЕСКО, целью которого является привлечение внимания к деятельности организации и поддержать ее ценности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

В поздравлении глава государства отметил, что организация ЮНЕСКО возникла сразу после окончания наиболее сокрушительной войны в истории человечества и была направлена ​​на укоренение идеи защиты мира.

«Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы имели огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу. Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО. ЮНЕСКО играет уникальную роль в защите мирового наследия, чтобы мы могли передать ее следующим поколениям. Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень Всемирного наследия», - подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что этот список будет увеличиваться.

Международный флэшмоб видеопоздравлений инициирован при участии Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Украине.

Украина приглашает все страны-члены ЮНЕСКО поддержать флешмоб и публиковать на официальных каналах и в социальных сетях видеоролики о значении организации для каждого государства.

Украинское видеопоздравление демонстрирует все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В перечень украинского материального наследия отнесены Софийский собор, Киево-Печерская лавра, Резиденция митрополитов Буковины и Далмации (Черновцы), ансамбль исторического центра Львова и ансамбль собора Св. Юра, геодезическая Дуга Струве, деревянные церкви Карпатского региона в Украине и Польше, древний город Херсонес Таврический и его хора, буковые леса и древние леса Карпат. Нематериальное наследие –  традиция косовской расписной керамики, казацкие песни Днепропетровщины, Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций в области образования, науки и культуры. Устав ЮНЕСКО был подписан 16 ноября 1945 года. Украина присоединилась к организации в 1954-м и с тех пор активно участвует в ее деятельности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
14
Теги