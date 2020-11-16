Российский оппозиционер Алексей Навальный подал исковое заявление к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Согласно исковому заявлению, «1 октября 2020 года в материале ТАСС под названием «Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы» Песков Д.С. распространил сведения о Навальном А.А., не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А».

В суде отметили, что Навальный просит признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию следующие распространенные ответчиком сведения: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Кроме того, оппозиционер просит суд обязать ответчика опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение.

Решение о принятии иска к производству пока не принято, уточнили в суде. Решение о том, будет ли принят иск или нет, будет до конца недели, отметили в суде.