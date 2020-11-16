Рассудительность — жизненно необходимая добродетель.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Без какого качества сегодня не выжить? Без рассудительности. "Не верь всему, что видишь, даже если соль выглядит, как сахар", — гласит восточная мудрость. А святые отцы Церкви говорят: где нет рассуждения, там нет добра», — написал владыка Антоний.

Он подчеркнул, что ко всему происходящему вокруг, к словам и обещаниям нужно подходить с осторожностью и осмотрительностью. «Нельзя ничего принимать на веру безрассудно! Обязательно нужно тщательно рассмотреть, разузнать, испытать, а уж потом принимать решение и делать выводы», — написал архиерей.

Владыка Антоний привёл слова преподобного Иоанна Лествичника, которыми тот учил монахов, как нужно относиться к поиску духовника, и которые применимы для всех нас при любых жизненных выборах: «Когда мы... желаем... вверить наше спасение кому-нибудь, то ещё прежде вступления на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, мы должны рассматривать, испытывать и даже искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача — на больного, вместо бесстрастного — на человека, обладаемого страстями, вместо пристани — в пучину и таким образом не найти готовой погибели».

«К сожалению, редко кто из нас удосуживается потратить силы и время на поиск истины. Мы запросто верим тому, что нам говорят и внушают. По лени и легковерию доверяем первому встречному и даже не стараемся хоть где-то перепроверить полученную информацию. Нам всем нужно упражняться в рассудительности, стяжать с Божией помощью эту добродетель, жизненно необходимую ныне. Иначе однажды в решающий момент наше легковерие может сыграть плохую шутку с нами», — отметил митрополит

«Святые отцы неоднократно говорили, что самым великим чудотворцем будет антихрист и ему будут верить, им будут восхищаться. Все примут его за Христа вследствие легковерия и невежества. Вера в разные сомнительные чудеса уводит человека от настоящей веры. Вера в истину спасает, а вера в ложь губит», — заключил митрополит Антоний.