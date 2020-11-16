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За прошедшие сутки, 15 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди военных Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью.
ForUm

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