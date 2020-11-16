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Вопрос введения российских миротворцев на Донбасс не обсуждается. Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала «Украина 24», комментируя слухи об этом.

«Никто это не лоббирует и не рассматривает даже в качестве шутки. Это информационное сопровождение, россияне бросают разные версии, чтобы поднимать панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любое предательство. Эта «зрада» делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция оказывала давление на членов делегации и на президента Украины», — сказал он.

По словам Арестовича, россияне могут официально присутствовать на Донбассе только в одном случае.

«Я могу заверить вас официально, что в любом варианте никаких российских миротворцев там быть не может. Единственное, что может быть — что некоторое время будут работать в рамках СЦКК, например, совместные группы ОБСЕ, украинских офицеров и российских офицеров, так было с 2014 года, которые в качестве наблюдателей является продолжением наблюдательной миссии в ТКГ, считайте», — сказал он.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал абсурдом информацию о возможном введении российских миротворцев на Донбасс.
ForUm

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