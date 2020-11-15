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Наблюдатели гражданской сети ОПОРА фиксируют ряд нарушений на повторных выборах в Одессе. Например, на двух избирательных участках происходит выдача бюллетеней избирателям одним членом комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

Члены УИК просто покидают помещение для голосования. Такие ситуации зафиксированы наблюдателями на участке №511148 (ул. Варненская, 3-А) и на участке №511105 (ул. Академика Вильямса, 54-А).

На избирательном участке №511308 наблюдатель зафиксировал голосование вне избирательного участка: избиратель проголосовал за столом у членов УИК.

Кроме того, наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал два случая фотографирования избирателями бюллетеней в кабинках для голосования. Это произошло на избирательном участке №511188 (ул. Июл Ивана и Юрия, 14-А). Правоохранитель не успел задержать нарушителей.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов.
ForUm

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