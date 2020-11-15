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В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в воскресенье, 15 ноября.

15 человек умерли, 57 — выздоровели.

Заболели:

525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;

343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17.

В частности, COVID-19 обнаружили у 42 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 44 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Дарницкий — 124;

Оболонский — 121;

Деснянский — 120.

Днем ранее, 14 ноября, в Киеве зафиксировали 1053 случая коронавируса.

Всего по состоянию на 15 ноября в столице 50 620 больных COVID-19, 18 759 пациентов выздоровели, 965 — умерли.

Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
ForUm

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