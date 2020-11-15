В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусом.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в воскресенье, 15 ноября.
15 человек умерли, 57 — выздоровели.
Заболели:
525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;
343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17.
В частности, COVID-19 обнаружили у 42 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 44 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:
Дарницкий — 124;
Оболонский — 121;
Деснянский — 120.
Днем ранее, 14 ноября, в Киеве зафиксировали 1053 случая коронавируса.
Всего по состоянию на 15 ноября в столице 50 620 больных COVID-19, 18 759 пациентов выздоровели, 965 — умерли.
Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время