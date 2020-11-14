За минувшие сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Одесской, Харьковской, Запорожской областях и Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Киеве — заболели 1053 человека.
В Запорожской области обнаружили 805 случаев. В Одесской области COVID-19 диагностировали у 778 человек. В Харьковской зафиксировали 749 случаев заболевания коронавирусом.
Также COVID-19 обнаружили у 698 человек в Киевской области.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 49 699 случаев;
Винницкая область — 13 627 случаев;
Волынская область — 18 433 случая;
Днепропетровская область — 20 535 случаев;
Донецкая область — 16632 случая;
Житомирская область — 21 597 случаев;
Закарпатская область — 19 214 случаев;
Запорожская область — 17 616 случаев;
Ивано-Франковская область — 27 417 случаев;
Киевская область — 23 801 случай;
Кировоградская область — 3572 случая;
Луганская область — 5080 случаев;
Львовская область — 36 561 случай;
Николаевская область — 11944 случая;
Одесская область — 32 090 случаев;
Полтавская область — 14 800 случаев;
Ровенская область — 24 579 случаев;
Сумская область — 17 437 случаев;
Тернопольская область — 23 330 случаев;
Харьковская область — 46 886 случаев;
Херсонская область — 6752 случая;
Хмельницкая область — 22 450 случаев;
Черкасская область — 12 315 случаев;
Черновицкая область — 27 511 случаев;
Черниговская область — 11 298 случаев.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 524 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 4962 пациента выздоровели.
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