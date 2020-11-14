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За минувшие сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Одесской, Харьковской, Запорожской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Киеве — заболели 1053 человека.

В Запорожской области обнаружили 805 случаев. В Одесской области COVID-19 диагностировали у 778 человек. В Харьковской зафиксировали 749 случаев заболевания коронавирусом.

Также COVID-19 обнаружили у 698 человек в Киевской области.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

г. Киев — 49 699 случаев;

Винницкая область — 13 627 случаев;

Волынская область — 18 433 случая;

Днепропетровская область — 20 535 случаев;

Донецкая область — 16632 случая;

Житомирская область — 21 597 случаев;

Закарпатская область — 19 214 случаев;

Запорожская область — 17 616 случаев;

Ивано-Франковская область — 27 417 случаев;

Киевская область — 23 801 случай;

Кировоградская область — 3572 случая;

Луганская область — 5080 случаев;

Львовская область — 36 561 случай;

Николаевская область — 11944 случая;

Одесская область — 32 090 случаев;

Полтавская область — 14 800 случаев;

Ровенская область — 24 579 случаев;

Сумская область — 17 437 случаев;

Тернопольская область — 23 330 случаев;

Харьковская область — 46 886 случаев;

Херсонская область — 6752 случая;

Хмельницкая область — 22 450 случаев;

Черкасская область — 12 315 случаев;

Черновицкая область — 27 511 случаев;

Черниговская область — 11 298 случаев.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 524 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 4962 пациента выздоровели.
ForUm

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