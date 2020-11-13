По факту смерти 35-летней женщины в одной из столичных клиник открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба полиции.

В дежурную часть полиции Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из больниц умерла его жена. Он добавил, что возможная причина смерти – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Предварительно установлено, что 35-летняя женщина имела ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла. Для установления окончательной причины смерти киевлянки назначен ряд соответствующих экспертиз, а также следователями направлено ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из заведения, в котором лечилась умершая.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств данного инцидента.

Ранее СМИ сообщили о смерти 8 ноября супруги бывшего главы Минздрава Александра Квиташвили 35-летней Анастасии Островской. Во время хирургического вмешательства женщине якобы повредили сосуды.

О смерти жены Квиташвили сообщил на своей странице в фейсбуке.