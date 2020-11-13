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За прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, говорится в сводке ООС.

Так, недалеко населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
ForUm

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