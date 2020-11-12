В городе Украинка в это воскресенье состоится повторное голосование на выборах городского головы. В расположенном возле столицы городке уникальная ситуация – два кандидата - Оксана Кирилюк (от партии «Слуга народа») и Александр Туренко (от партии «Европейская солидарность») - набрали одинаковое количество голосов. Кто именно из них станет мэром жителям придется решать во второй раз. Однако решать они будут не только это. Жители Украинки заодно еще ответят и на один очень важный вопрос – может ли в принципе в Украине честный человек победить на выборах?

Близость к столице долгие годы является и благословением, и проклятием пригородов. Коррупция, земельные аферы, незаконная застройка – первое, что приходит в голову, когда начинаешь описывать ситуацию на местах. На Обуховщие к этому добавляется еще одна проблема – незаконный намыв песка. Именно песчаная мафия долгие годы управляла регионом, но на этих выборах «песчаная королева» даже не попала во второй тур. Однако это не значит, что криминал потерпел поражение. Более того, он вполне еще может победить. Александр Туренко – тот человек, на которого сейчас делают ставку все те, кто хотел бы сохранения статус-кво, сохранения «Украины Порошенко». Той Украины, против которой страна в едином порыве вышла в прошлом году.

Все прекрасно понимают, как именно Туренко попал во второй тур. Вчистую проиграв выборы в городе, Туренко показал «аномальные» результаты в некоторых сельских округах – там, где проконтролировать выборы у оппонентов просто не дошли руки. Примерно так же он собирается выигрывать и в этот раз. В ход уже пошли схемы, черный пиар, давление и грязные деньги – очень много денег.

Нынешние выборы в небольшом городке во многом повторяют прошлогодние президентские – новая политика опять соревнуется со старой. Разве что в этот раз победить имеет шанс не просто честный человек, но еще и хороший управленец. У Оксаны Кирилюк инженерное образование, причем «профильное» - по ее чертежам было сконструировано несколько котельных в Киеве, она стажировалась за границей и имеет опыт работы в коммунальной сфере, непосредственно в Украинке. При этом, побывав на ответственных должностях, она не покрылась позолотой, не обзавелась виллами и валютными счетами.

Туренко не может похвастаться столь же безупречной биографией. Он живет в загородном дворце, а не в скромной «двушке» в родном городе. Он неоднократно побывал фигурантом уголовных дел, высшее образование получил уже в зрелом возрасте, «осилив» в 45 лет заочное отделение Харьковского автомобильно-дорожного университета. Но он может положиться на нечто другое – опыт и поддержку местных кланов.

Туренко был главой земельной комиссии Обуховского районного совета еще в то время, когда там деребанили земли резерва. Во времена Порошенко Туренко бесславно, но плодотворно для себя поруководил двумя районами - Обуховским и Бориспольским. В результате сейчас это «уважаемый человек» - мультимиллионер, владелец бесчисленного количества иномарок, яхты, недвижимости в США и Испании и, что самое главное, массы «друзей» среди всех тех влиятельных серых кардиналов, которые контролируют регион уже не одно десятилетие. Имея все это, обеспечить себе «аномальные» результаты можно не только в глухих селах.

Как показали последние президентские выборы, всем этим схемам и «сеткам» можно противостоять. Оружие против них – активность избирателей. Но это очень «капризное» оружие – с активностью на выборах всегда большая проблема, а на этих выборах особенно. Люди уже мало кому верят, большинство простых горожан, как и в первом туре, просто останутся дома. Вместо них на участки придут «заряженные» псевдо-избиратели и решат судьбу громады на ближайшие пять лет. А, учитывая способность сорняков, в том числе и политических, пускать корни, то может и навсегда.

Достучаться до земляков, убедить их все-таки прийти на выборы – главная задача, которую сейчас приходится решать Оксане Кирилюк. И это не просто не только потому, что у нее нет бездонного кошелька коррупционных денег, а люди устали и не хотят слушать политиков. На днях у Оксаны Кирилюк умер отец – ей сейчас физически сложно встречаться с избирателями, излучать оптимизм и заряжать верой в перемены. Однако, несмотря на все трудности, Оксане Кирилюк обязательно нужно победить. Хотя бы ради того, чтобы еще раз доказать – честный кандидат в Украине может победить на выборах.