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Киевская прокуратура совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве и  СБУ в Черниговской области разоболачила на вымогательстве денежных средств председателя одной из объединенных территориальных общин Черниговской области (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, чиновник требовал от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 630 тыс. гривен за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса, подписание актов выполненных работ и обеспечения перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором.

Председателя ОТГ задержаны на «горячем» во время получения им 630 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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