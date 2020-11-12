В Киеве, на Печерске появились листовки с объявлением в розыск Президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, Президента «обвиняют» в систематическом предательстве национальных интересов Украины и соучастии в сговоре с коррупционерами с целью устранить с должности директора НАБУ Артема Сытника. Ермаку вменяют систематическое предательство национальных интересов Украины, лоббирование интересов Путина и работу на ЛДНР.

Листовки расклеила «праволиберальная партия «Демократична Сокира».

По мнению ведущей блога «Ясно. Понятно» Олеси Медведевой, недавние попытки Офиса президента подружиться с «соросятами», похоже, только раззадорили аппетиты последних.

«Протянешь руку – откусят локоть, Владимир Александрович», - написала Медведева в своем Telegram-канале «Леся из СТРАНЫ».

Она обнародовала фотографии листовок и отметила, что ими «завешали весь Печерск».