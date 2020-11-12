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В четверг, 12 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защитников обвиняемых по закрытию уголовного производства по обвинению последних в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 366-1 УК Украины, сообщает пресс-служба ВАКС.

Уголовные производства закрыты в связи с тем, что 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Речь идет о бывшем генеральном директоре Государственного концерна «Укроборонпром» и председателя Дружковского городского суда Донецкой области.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

По данным ВАКС, на момент принятия решения КСУ, в суде находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины.
ForUm

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