Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен анонсировал, что его правительство планирует запретить по всей стране продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

Это означает, что все заведения, имеющие лицензии на продажу алкоголя, должны закрываться не позднее 22:30. К ним относятся рестораны, бары и ночные клубы.

По словам премьера, запрет будет действовать с 20 ноября и до конца февраля 2021 года.

«Кажется, что мы движемся к темным временам, когда речь идет о распространении инфекции... Каждое принятое нами решение имеет значение», - заявил Левен.

Он также сказал, что правительство готово принимать дальнейшие меры, если сочтет необходимым. В частности, это касается ограничения количества людей, которые могут собираться вместе.

«Я понимаю, что люди устали, я понимаю, что людям не хватает их повседневной жизни. Я понимаю, что может быть сложно придерживаться рекомендаций, но сейчас ситуация неустойчивая», - сказала министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен.

Она охарактеризовала пабы и бары как «среду повышенного риска» не только потому, что они являются местом, где люди встречаются для общения, но и потому, что люди могут ослабить бдительность, находясь под воздействием алкоголя.

Требование вступит в силу не сразу. Правила сначала пройдут консультации, прежде чем будут утверждены парламентом. Если они будут приняты, то станут законом - в отличие от многих коронавирусных мер в Швеции, имеющих форму рекомендаций.