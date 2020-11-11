Кабинет Министров принял распоряжение, которым утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G).

Как передает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании 11 ноября.

Согласно тексту пояснительной записки распоряжению, план устанавливает перечень необходимых мероприятий для обеспечения внедрения в Украине системы 5G и обеспечивает их проведение.

Результатом выполнения этого плана мероприятий должно стать предоставление исключительно в конкурентный способ права на пользование радиочастотным ресурсом Украины с использованием радиотехнологий системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения путем проведения тендера, по которым победителями будут определяться его участники, выполнившие все условия и предложившие самую высокую цену за соответствующую полосу радиочастот.

Отмечается, что системы связи 5G значительно расширяют ограниченный функционал сервисов сетей подвижной (мобильной) связи предыдущих поколений. Основными функциональными особенностями сетей 5G являются усовершенствованный мобильный широкополосный доступ в интернет, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации, на основе которых строится все многообразие услуг и возможностей сетей 5G. К таким услугам и возможностям относятся: значительная высокая скорость передачи данных, объемное видео и видео сверхвысокой четкости, промышленная автоматизация, связь при чрезвычайных ситуациях и тому подобное.