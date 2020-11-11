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Заведующий реанимацией новорожденных Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Борис Павленко умер от коронавируса.

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

«Он спасал людей от КОВИДа, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце врача. От нас ушел друг и коллега – заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко», - написал он в Facebook.

«Тот случай, когда «невосполнимая утрата» – не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств», - отметил Рыженко.

Прощание с Борисом Анатольевичем состоится завтра, 12 ноября 2020 г., в 10:00 перед центральным входом в терапевтический корпус.
ForUm

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