Киев обжалует решение Киевского апелляционного админсуда относительно строительства на Андреевском спуске, 14-16. Об этом мэр Виталий Кличко написал в Facebook.

«Хочу сообщить, что КГГА обжалует решение Киевского апелляционного админсуда, которое фактически восстанавливает разрешение на строительные работы на Андреевском спуске, 14-16. Потому что этим судебным решением отменены предписания и приказ Департамента государственного архитектурно КГГА, которыми запрещалось строительство», - написал Кличко.

Он подчеркнул, что позиция города неизменна и четкая: любое строительство должно происходить с соблюдением всех норм законодательства, в том числе и по охране культурного наследия.

«Андреевский спуск - историческая старинная улица Киева. Поэтому еще раз подчеркну, что завершение строительства на Андреевском спуске, 14-16 может состояться только при условии соблюдения закона и предварительных договоренностей по этажности и вида сооружения. В противном случае - столица имеет примеры замороженных объектов в исторической части, владельцы которых в конечном итоге пошли на условия киевлян и города. Последний из таких примеров, напомню, - строительство на улице Гончара, 17-23, где застройщик уже убирает несколько лишних этажей», - отметил Кличко.