В Одессе суд отменил штраф за нарушение карантина во время празднования дня города 2 сентября.
14 сентября полиция сообщила президенту Владимиру Зеленскому об открытии уголовного производства, а 15 сентября составила административный протокол на организатора торжественных мероприятий - директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову. Как должностное лицо за нарушение статьи 44-3 кодекса об административных правонарушениях, она должна была выплатить от 34 до 170 тысяч гривен. Большинство участников мероприятия были без масок, они также не придерживались социальной дистанции - специальная желтая разметка была нанесена на бульваре, пишет Радио Свобода.
29 октября Приморский районный суд отменил протокол об административном правонарушении. Соответствующее решение обнародовано в реестре. Судья Лариса Ершова решила, что правоохранители не предоставили достаточно доказательств относительно ответственности за нарушение карантинных норм со стороны именно Марковой.
«Статьей 44-3КУпАП предусмотрена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Указанная норма закона является бланкетной, то есть такой, которая не называя конкретных признаков правонарушения или называя только их часть, отсылает для установления содержания признаков правонарушения в другие нормативные акты, которые не являются законами об административной ответственности, а потому в протоколе об административном правонарушении должна быть указана соответствующая статья определенного нормативного акта (часть, пункт) и должно быть изложено их содержание», - говорится в решении судьи.
Ершова отметила, что в протоколе об административном правонарушении лишь утверждается, что Маркова нарушила правительственное постановление № 641 о карантинных мероприятиях от 22 августа 2020 года, но полицейский не называет в тексте конкретных нарушенных норм законодательства, следовательно не раскрывает суть административного правонарушения.
Полиция не установила свидетелей правонарушения, не собрала письменные объяснения, а фотоснимки не могут рассматриваться как надлежащие доказательства, поскольку отсутствуют ссылки на источники их происхождения, не установлена дата, время и место события. Судья добавила, что контролировать порядок и соблюдение карантинных норм в местах проведения праздничных мероприятий должны были работники департамента муниципальной безопасности и сами полицейские. «Это прямая обязанность сотрудников полиции реагировать на выявленные правонарушения среди жителей и посетителей концерта», - отметила Ершова.
Одесские СМИ также сообщали, что ответственность за нарушение карантинных норм могли понести подрядчики – ФЛП Екатерина Гречко, которая выиграла тендер на организацию торжественных мероприятий. Но, как заверил Радио Свобода ее представитель, полиция не имела к ним юридических претензий, поскольку ФЛП выступал исключительно как подрядчик. Заказчиком услуг был Одесский городской совет, чьи представители действовали согласно распоряжению одесского городского головы, сообщили в ФЛП.
2 сентября в Одессе праздновали «День города». Торжественные мероприятия, в частности концерт на Потемкинской лестнице, собрали десятки тысяч человек. Большинство из них, судя по фото и видеоматериалам, были без средств индивидуальной защиты. На лестнице и бульваре была размещена специальная разметка - желтые полосы на расстоянии около полутора метров друг от друга, но люди игнорировали эти указания. На следующий день проведение столь большого праздника осудил министр здравоохранения Максим Степанов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время