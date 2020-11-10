В Одессе суд отменил штраф за нарушение карантина во время празднования дня города 2 сентября.

14 сентября полиция сообщила президенту Владимиру Зеленскому об открытии уголовного производства, а 15 сентября составила административный протокол на организатора торжественных мероприятий - директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову. Как должностное лицо за нарушение статьи 44-3 кодекса об административных правонарушениях, она должна была выплатить от 34 до 170 тысяч гривен. Большинство участников мероприятия были без масок, они также не придерживались социальной дистанции - специальная желтая разметка была нанесена на бульваре, пишет Радио Свобода.

29 октября Приморский районный суд отменил протокол об административном правонарушении. Соответствующее решение обнародовано в реестре. Судья Лариса Ершова решила, что правоохранители не предоставили достаточно доказательств относительно ответственности за нарушение карантинных норм со стороны именно Марковой.

«Статьей 44-3КУпАП предусмотрена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Указанная норма закона является бланкетной, то есть такой, которая не называя конкретных признаков правонарушения или называя только их часть, отсылает для установления содержания признаков правонарушения в другие нормативные акты, которые не являются законами об административной ответственности, а потому в протоколе об административном правонарушении должна быть указана соответствующая статья определенного нормативного акта (часть, пункт) и должно быть изложено их содержание», - говорится в решении судьи.

Ершова отметила, что в протоколе об административном правонарушении лишь утверждается, что Маркова нарушила правительственное постановление № 641 о карантинных мероприятиях от 22 августа 2020 года, но полицейский не называет в тексте конкретных нарушенных норм законодательства, следовательно не раскрывает суть административного правонарушения.

Полиция не установила свидетелей правонарушения, не собрала письменные объяснения, а фотоснимки не могут рассматриваться как надлежащие доказательства, поскольку отсутствуют ссылки на источники их происхождения, не установлена ​​дата, время и место события. Судья добавила, что контролировать порядок и соблюдение карантинных норм в местах проведения праздничных мероприятий должны были работники департамента муниципальной безопасности и сами полицейские. «Это прямая обязанность сотрудников полиции реагировать на выявленные правонарушения среди жителей и посетителей концерта», - отметила Ершова.

Одесские СМИ также сообщали, что ответственность за нарушение карантинных норм могли понести подрядчики – ФЛП Екатерина Гречко, которая выиграла тендер на организацию торжественных мероприятий. Но, как заверил Радио Свобода ее представитель, полиция не имела к ним юридических претензий, поскольку ФЛП выступал исключительно как подрядчик. Заказчиком услуг был Одесский городской совет, чьи представители действовали согласно распоряжению одесского городского головы, сообщили в ФЛП.

2 сентября в Одессе праздновали «День города». Торжественные мероприятия, в частности концерт на Потемкинской лестнице, собрали десятки тысяч человек. Большинство из них, судя по фото и видеоматериалам, были без средств индивидуальной защиты. На лестнице и бульваре была размещена специальная разметка - желтые полосы на расстоянии около полутора метров друг от друга, но люди игнорировали эти указания. На следующий день проведение столь большого праздника осудил министр здравоохранения Максим Степанов.