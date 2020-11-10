Полная и безопасная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования.

Резников поделился опытом по результатам визита в Республику Хорватии, напомнив, что там, несмотря на то, что война закончилась 25 лет назад, разминирование до сих пор продолжается, а завершение запланировано к 2025 году.

«Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет», - отметил министр.

Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.