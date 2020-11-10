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В Днипре пешеход открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его на пешеходном переходе, передает УНИАН.

Так, съемка велась на видеорегистратор автомобиля, который останавливается перед пешеходным переходом.

Другое авто не пропускает ступившего на «зебру» мужчину, после чего тот достаёт пистолет и осуществляет несколько выстрелов в сторону удаляющейся машины.

Стоит отметить, что мужчина слегка покачивался на ногах. Кроме него на пешеходном переходе в этот момент находился ребенок.
ForUm

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