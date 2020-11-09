В ближайшие дни в большинстве областей будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Разве что морось из тумана, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце», - написала она в Facebook.
Температура воздуха потихоньку сползает вниз, завтра днем еще ожидается + 8 + 13 градусов, а затем, в течение недели, будет холодать до ночных морозов и дневных + 3 + 7 градусов.
В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем даже с возможным солнечным прояснениями. Ближайшей ночью предполагается + 2 + 4 градуса, завтра днем в столице около +8 градусов.
В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время