В ближайшие дни в большинстве областей будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Разве что морось из тумана, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце», - написала она в Facebook.

Температура воздуха потихоньку сползает вниз, завтра днем ​​еще ожидается + 8 + 13 градусов, а затем, в течение недели, будет холодать до ночных морозов и дневных + 3 + 7 градусов.

В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем ​​даже с возможным солнечным прояснениями. Ближайшей ночью предполагается + 2 + 4 градуса, завтра днем ​​в столице около +8 градусов.

В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.