также в разделеОбщество
9 ноября. Картина дня 13
НАТО рассматривает предоставление Украине помощи для борьбы с COVID-19 7
Обстрел консульства Азербайджана: СБУ заявила о третьих силах 28
Суд арестовал мужчину, устроившего резню в Кривом Роге 8
Всех контактировавших с Зеленским переведут на самоизоляцию 13
Мэр Николаева заболел коронавирусом 15
Кравчук: Украина откроет все КПВВ на Донбассе 10
Суд арестовал экс-сотрудника МВД, помогавшего оккупантам в Крыму 8
Глава Минфина Марченко заболел COVID-19 25
Ермак заболел каронавирусом 12
В СБУ подтвердили открытие дела против Шария за карту Украины без Крыма 17
Зеленский заболел коронавирусом 92
СБУ разоблачила хакеров, атаковавших сайты винницких вузов 14
У норок на украинских фермах не выявили заражений COVID-19 11
Минкультуры выступило против карантина выходного дня 19
В Украине срочно развернут еще 30 тысяч коек для больных COVID-19 9
«Слуга народа» о фото анкет «опроса Зеленского» на свалке: мог напечатать кто угодно 18
Украинская делегация: Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе 35

В ближайшие дни в большинстве областей будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Разве что морось из тумана, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце», - написала она в Facebook.

Температура воздуха потихоньку сползает вниз, завтра днем ​​еще ожидается + 8 + 13 градусов, а затем, в течение недели, будет холодать до ночных морозов и дневных + 3 + 7 градусов.

В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем ​​даже с возможным солнечным прояснениями. Ближайшей ночью предполагается + 2 + 4 градуса, завтра днем ​​в столице около +8 градусов.

В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги