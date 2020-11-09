9 ноября в 2:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Гарматная, 53.

На место вызова было направлено ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что в 5-этажном здании общежития, на 1 этаже в бытовом помещении возник пожар на площади 18 кв. м. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации жителей.

В 3:05 возгорание было локализовано и в 03:10 ликвидировано.

Во время тушения пожара, с верхних этажей здания были эвакуированы 120 человек.

В результате пожара огнем поврежден стол, стул, бытовые вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок помещения.

На месте происшествия было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.