Продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России, считает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Такое мнение он высказал в интервью Радио Свобода.

«Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, является непрагматично. И вот в этом главная «соль». И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы на завершение этой гибридной войны», - сказал Резников.

По его мнению, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых.

«Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, решать вопросы о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии», - констатировал министр.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, с апреля 2014 по 31 июля 2020 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.